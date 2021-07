Sternekoch besucht „Ackerpiraten“ in Pratau

Robin Pietsch beginnt neue Reihe des MDR in Pratau.

Robin Pietsch (rechts) mit den „Ackerpiraten“ in Pratau.

Pratau - Der einzige Sternekoch Sachsen-Anhalts, Robin Pietsch aus Wernigerode, ist immer neugierig. Für seine beiden Restaurants sucht der Kochprofi ständig neue Ideen für Kochtopf, Backofen oder Pfanne – am besten mit regionalen Produkten aus der Heimat. Deshalb gehe er jetzt für das Fernsehmagazin MDR Sachsen-Anhalt Heute dorthin, wo seine Zutaten herkommen, kündigt der Sender an.

Dabei sei Pietsch nicht als Koch, sondern als neugieriger Entdecker unterwegs, heißt es weiter. Für die Reihe „Stadt, Land, Pietsch“, die vom heutigen 16. Juli an freitags ab 19 Uhr im Abendmagazin zu sehen ist, besuche er Bauernhöfe, Hof- und Bioläden oder Bauernmärkte. Zubereitungsempfehlungen oder einfach nur Tipps fürs Genießen soll es dazu geben. Pietsch entdecke viele regionale Spezialitäten und lerne die Geschichte der Produzenten kennen.

In der heutigen ersten Folge trifft Robin Pietsch die „Ackerpiraten“ in Pratau, eine „ungewöhnliche Großfamilie, die alles selber anbaut, was man zum Leben braucht“. Weizen und Hafer wächst auf den 50 Hektar vor den Toren Wittenbergs. Gemüse, Obst und Kräuter werden im eigenen Garten gezüchtet und kommen frisch auf den Tisch oder werden eingeweckt. Das Brot backen die „Ackerpiraten“ auch selber. Milch kommt von den Ziegen, Honig von den Bienen, Hühner haben die „Ackerpiraten“ ebenfalls.

In weiteren Folgen besucht der Sternekoch eine Edelpilzmanufaktur in Heeren bei Stendal, eine junge Landwirtin auf dem Bauernhof Nelben bei Könnern, die die lange Landwirtschaftstradition ihrer Familie unbedingt fortsetzen möchte, eine Berliner Ex-Bank-Mitarbeiterin, die nun zwischen Kühen und Dorffeuerwehr ihr neues Zuhause in Schollene bei Havelberg gefunden hat oder Wildjäger aus Jävenitz bei Gardelegen. (mz)