Tobias Tandel ist stellvertretender Schulleiter am Gräfenhainichener Gymnasium. Warum sein Interesse für den Beruf des Lehrers erst in der Oberstufe geweckt wird.

GRÄFENHAINICHEN/MZ. - Tobias Tandel hat sich spät entschieden. „Bis zur zehnten Klasse konnte ich mir gar nicht vorstellen, Lehrer zu werden“, sagt er. Erst in der Oberstufe sei er von verschiedenen Lehrern unterrichtet worden, die ihn beeindruckt und beeinflusst haben. „Die hatten richtig Freude, zu unterrichten“, sagt er. Erst von diesem Zeitpunkt an habe er ein großes Interesse für den Beruf des Lehrers entwickelt. Seit dem zu Ende gehenden Schuljahr ist Tandel stellvertretender Schulleiter am Paul-Gerhardt-Gymnasium in Gräfenhainichen.