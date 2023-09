Wittenberg/MZ - Ein Verkehrsunfall auf der Dessauer Straße in Wittenberg hat am Freitagnachmittag, 22. September, zu einem Stau geführt.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 19-jährige VW-Fahrerin in Wittenberg die Dessauer Straße in Richtung Coswig. Dabei soll der 22-jährige Fahrer eines Peugeot am Straßenrand in gleicher Fahrtrichtung gehalten haben. Als die VW-Fahrerin zum Vorbeifahren ansetzte und sich auf Höhe des Peugeot befand, soll dieser plötzlich nach links in eine Grundstückseinfahrt eingebogen sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Der VW fuhr mehrere Poller um und kam dann am Ende auf dem Gehweg zum Stehen.