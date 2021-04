Start für eine große Umfrage in Richtung 2035

Wittenberg - Das hat es seit gefühlten Ewigkeiten im Landkreis nicht mehr gegeben. Der Landes- und der Kreissportbund haben am Freitagmittag mit Wittenberg als Modellregion eine Online-Bürger-Umfrage zum Sportverhalten der Einwohner gestartet. „Wir erarbeiten den Sportentwicklungsplan 2035. Dazu ist der erste Schritt eben die Analyse“, erklärt Daniel Gehrt, Geschäftsführer des Kreissportbundes, in einem Pressegespräch zum Auftakt der Aktion.

Antworten bleiben anonym

„Wir wollen wissen, wie, wo und mit wem sind die Menschen aktiv und was ist gewünscht“, erläutert Gehrt. Die Umfrage, die bis zum 9. Mai laufen wird, ist freiwillig und anonym und auf der KSB-Homepage abrufbar. „Das dauert fünf Minuten“, so Gehrt, der auf eine rege Teilnahme hofft.

„Ziel der Online-Umfrage ist, auch künftig attraktive Angebote sowie eine zeitgemäße Sportstätteninfrastruktur für Jung und Alt anzubieten, um den neuen Erwartungen gerecht zu werden. Hierfür sind genaue Kenntnisse erforderlich, welchen Aktivitäten nachgegangen und welche Sportstätten genutzt werden“, so Gehrt. Konkret soll unter anderem in Erfahrung gebracht werden, wie der Zustand der Plätze und Hallen von den Aktiven bewertet und wo dringender Sanierungsbedarf gesehen wird. Wünsche dürfen ausdrücklich geäußert werden.

Neben dieser Umfrage für Sportler und Vereine gibt es noch eine zweite für Schulen und Kindertagesstätten, die ab Montag auch per Mail angeschrieben werden. „In spezifischen Fragebögen werden die Institutionen gebeten, Stellung zu Beständen und zum Bedarf, zu Entwicklungspotentialen sowie zu möglichen Herausforderungen im Kontext ihrer sportlichen Entwicklung zu beziehen“, so Gehrt, der besonderen Wert auf die Kitas legt.

„Hier muss das Interesse der Kinder am Sport geweckt und Reize geschaffen werden. Das ist die Basis für die Vereine. Aber manche Kita hat noch nicht mal einen Außenbereich“, so der KSB-Mann, der nicht nur positive Rückmeldungen erwartet. So gebe es zum Beispiel eine Schule, die benötige für den Sportunterricht einen Bustransfer.

Viele Facetten und Aktivitäten

Trotzdem ist der Mann überzeugt: Der Sport hat viele Facetten. „Eine davon betrifft die Art und Weise, wie der Sport organisiert und betrieben wird. Im Landkreis Wittenberg sind mindestens vier Formen der Organisation vorhanden: Sport im Verein, staatlich organisiert, kommerzieller und selbstorganisierter Sport“, so der KSB-Mann. Nach seinen Angaben haben sich in den vergangenen Jahren die Aktivitäten, die Angebote sowie die Erwartungen an die Sportstätteninfrastruktur sehr stark verändert. Auch das kann in den Umfragen dokumentiert werden. Die Ergebnisse werden schon jetzt mit Spannung erwartet,

Die Umfrage finden Interessenten unter www.ksb-wittenberg.de (mz/Michael Hübner)