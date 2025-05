Patrick Pusch und Tillmann Bößert holen sich den Klassensieg in Neuruppin und landen in der Gesamtwertung auf dem Podest. Auch Tobias Gutewort und Thomas Scheer sind erfolgreich.

wittenberg/MZ. - „Im Ziel und auf dem Podest! Platz zwei im Gesamt und Klassensieg bei der Fontane Rallye in Neuruppin, super happy!“ verkündet Patrick Pusch nach seinem erfolgreichen Wochenende bei der 24. Fontane-Rallye in Neuruppin. Bei seiner dritten Rallye in diesem Jahr holt er sich, erstmals an der Seite von Tillmann Bößert, im Opel Corsa Rally4 zum zweiten Mal den Klassensieg und landet erstmals auch auf dem Podium in der Gesamtwertung.