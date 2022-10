Stadtrat von Oranienbaum-Wörlitz berät Netto-Erweiterung und Co

Der Oranienbaum-Wörlitzer Stadtrat ist in Vockerode zusammengekommen. Welche Beschlüsse gefasst wurden und worauf man in Wörlitz gespannt sein darf.

Im historischen Gasthof "Zum Eichenkranz" in Wörlitz soll es demnächst eine Informationsveranstaltung geben. Dabei wird es um die Zukunft des Einkaufens in der Parkstadt gehen.

VOCKERODE/MZ - Einer Erweiterung des Netto-Marktes in Oranienbaum dürfte nichts im Weg stehen. Eine entsprechende Beschlussvorlage wurde am Dienstagabend von den Oranienbaum-Wörlitzer Stadträten bei der Sitzung im Gemeindezentrum Vockerode einstimmig befürwortet. Vorgesehen ist die Erweiterung von 1.044,67 auf 1.473,83 Quadratmeter. Bereits zugestimmt hatte der Bauausschuss.

Vertrag wird geschlossen

Wie es in der Beschlussvorlage heißt, habe sich Vorhabenträgerin Antje Heinrich bereit erklärt, Planungsleistungen und „sonstige Kosten“, die für städtebauliche Planung entstehen, zu übernehmen. Zur Sicherung der Planung muss ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen werden. Auch dem stimmten die Stadträte zu, wie auch die weiteren Tagesordnungspunkte ohne Beanstandungen behandelt wurden.

Einstimmig befürwortet wurde eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 18.760 Euro für die Überprüfung von 33 Löschwasserbrunnen im Stadtgebiet. Nach Auskunft von Bürgermeister Maik Strömer (CDU) waren dafür 20.000 Euro im Haushalt eingestellt. Dass sich die nun geprüfte Angebotssumme auf 38.758 Euro beläuft, begründete Antje Reinknecht aus der Verwaltung mit allgemeiner Kostensteigerung.

Kommune beteiligt sich

Zugestimmt wurde außerdem der Beteiligung der Kommune an einem Bundesprogramm, das Sanierungen etwa im Bereich Sport ermöglicht. Konkret geht es um die Modernisierung der Heizungsanlage im Sportlerheim des SV Grün-Weiß Wörlitz. Strömer zufolge hatte der Verein bei der Verwaltung den Antrag gestellt, sich an dem Projektaufruf zu beteiligen. Für ein neues Heizungssystem sind 50.000 Euro veranschlagt. Als nicht direkt finanzstarke Kommune kann Oranienbaum-Wörlitz auf eine bis zu 75-prozentige Förderung hoffen. Auf die Frage von Michael Marks (Freie Wähler), was ein modernes Heizungssystem sei, antwortete Pierre Aster aus der Verwaltung, man sei nicht dabei, eine neue Gasheizung einzubauen. Es werde in Richtung Wärmepumpe gehen, ein Konzept folge.

Keine Einwände hatten die Stadträte, dass der Bürgermeister entsprechend der Kommunalbesoldungsverordnung eine monatliche Aufwandsentschädigung, wie sie für Hauptverwaltungsbeamte vorgesehen ist, erhält. Die Spanne liege zwischen 210 und 280 Euro. Strömer, der bei diesem Tagesordnungspunkt Mitwirkungsverbot bekundet hatte, hatte den Angaben zufolge die untere Grenze vorgeschlagen. Die Räte votierten für den Mindestbetrag, dieser soll rückwirkend ab 1. Juli monatlich gezahlt werden.

Befürwortet haben die Stadträte die Ernennung von Michael Weile zum Leiter der Ortsfeuerwehr Wörlitz-Griesen mit Wirkung vom 1. September für die Dauer von sechs Jahren. Während Weile im Stadtrat war und dort auch seine Urkunde entgegennehmen konnte, war Benjamin Miertsch verhindert. Miertsch ist Weiles Stellvertreter, auch er wurde unter Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis ernannt.

Infoveranstaltung geplant

Um auf das Thema Einkaufen zurückzukommen: Wie Strömer in der Ratssitzung mitteilte, soll es am 10. November eine Informationsveranstaltung im Wörlitzer „Eichenkranz“ über den möglichen Betrieb eines Einkaufsmarktes in der Parkstadt geben. Ortsbürgermeisterin Erika Miertsch erklärte gegenüber der MZ, dass es sich bei dem in Aussicht genommenen Modell um das genossenschaftlich organisierte My-Enso-Projekt handelt.

Aktuell gibt es in Wörlitz praktisch keine Einkaufsmöglichkeit.