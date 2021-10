Sperrung der B2 zwischen Pratau und Wittenberg aufgehoben

Wittenberg/MZ - Die einseitige Sperrung der Bundesstraße 2 zwischen Pratau und dem T-Knoten in Wittenberg ist aufgehoben. Auf diesem zweispurigen Straßenabschnitt, der auf einer Länge von zweieinhalb Kilometern über mehrere Brücken führt, wurden umfangreiche Straßensanierungsarbeiten durchgeführt.

Dabei wurden die Fahrbahn grundlegend erneuert und die Brückenbauwerke ertüchtigt. Pro Tag rollen etwa 16.000 Fahrzeuge über diesen Abschnitt. Insgesamt stand eine Investitionssumme von 2,75 Millionen Euro an. Der Startschuss für diese Baumaßnahme erfolgte am 3. Mai dieses Jahres und sollte ursprünglich am 1. Oktober abgeschlossen sein. Mitarbeiter entfernten zuletzt die Verkehrsleiteinrichtungen, die durch die Baustelle führten. Nun bedarf es noch eines großen Verkehrsleitschildes, das vor der T-Kreuzung aufgebaut wird.