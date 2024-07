21. Mittelalterliches Marktspektakel in Kemberg

Kemberg/MZ. - Wer wollte nicht schon mal eine Zeitreise in die Vergangenheit machen? Am Wochenende bestand diese Möglichkeit in Kemberg wieder bei der von den gut 50 Mitgliedern des Vereins „Kemberger Lebenszeiten“ organisierten 21. Auflage des „Mittelalterlichem Marktspektakels“.