Aus Furcht vor möglichen Automatensprengungen werden die Filialen zwischen 22 und 6 Uhr abgeschlossen. Wieso dort viele Kunden trotzdem auch zu später Stunde noch an Bargeld kommen.

Wittenberg/MZ. - Immer wieder tauchen Geschichten zu Automatensprengungen in den Nachrichten auf. In der Region traf es meist eher Zigaretten- oder Ticketautomaten. Die Sparkasse Wittenberg verstärkt nun trotzdem die Sicherheitsvorkehrungen im gesamten Kreis, um Sprengungen in ihren Filialen vorzubeugen. Künftig werden die nachts nicht mehr ohne Weiteres zugänglich sein – zwischen 22 und 6 Uhr wird abgeschlossen. Warum es für viele Kunden aber eine „Hintertür“ gibt, erklärt Wittenbergs Sparkassenvorstandsvorsitzender Thomas Arndt.