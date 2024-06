Sprache und Land kennenlernen Sommerakademie in Wittenberg begeistert Jugendliche aus 13 Ländern

In Wittenberg fand die Sommerakademie für Deutsch und Landeskunde statt, an der junge Leute aus verschiedenen Ländern teilnahmen. Neben Sprachkursen boten Ausflüge und Freizeitaktivitäten einen Einblick in die deutsche Kultur.