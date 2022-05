Söllichauer Ortsgruppe des Vereins Dübener Heide baut Nistkästen

Bad Schmiedeberg/MZ/cus - Großen Zuspruch hat beim Naturparkfest in Friedrichshütte das Angebot der Ortsgruppe Söllichau des „Vereins Dübener Heide“ gefunden. Es konnten Meisennistkästen gebaut werden.

Denn viele heimische Vogelarten sind sogenannte Höhlenbrüter. Das bedeutet, dass ihnen dunkle und versteckte Brutplätze am liebsten sind, um ihren Nachwuchs ungestört aufzuziehen. Doch oft werden alte Bäume gefällt, so dass natürliche Nistmöglichkeiten immer weniger werden.

Heidefreund Thomas Hust hatte sich im Vorfeld der Veranstaltung um das Material gekümmert und von der Firma Kollautz in Söllichau kostenlos die Bretter zugeschnitten bekommen. Dann war gesägt, gehobelt, geschliffen, gebohrt und gestrichen worden, um alle Einzelteile passgenau zum Zusammenbauen zu verpacken, wobei die Aufgaben unter den Vereinsmitgliedern verteilt wurden.

Die Heidefreunde Arno Hinterstorf und Günter Weißköppel hatten damit dann zum Naturparkfest richtig zu tun. Kinder von vier bis 14, begleitet von Eltern oder Großeltern nahmen ihre Hilfe beim Zusammenbau des Nistkastens gern in Anspruch.

„Nistkästen bauen macht ja auch Spaß und eignet sich hervorragend, um Kinder und Jugendliche mit Tieren und deren Lebensweise vertraut zu machen“, findet Weißköppel. „Wir konnten nebenbei den Kindern und Erwachsenen einiges über den Nutzen der Nisthilfen vermitteln. Außerdem hatten wir verschiedenes Lehrmaterial und Booster dabei.“ Das sei von Eva und Gabi verteilt worden.

Insgesamt 40 Singvogelkästen wurden an dem Sonntag gebaut, wobei alle Kinder ihren selber gebauten Vogelnistkästen samt einer kindgerechten Anleitung mit nach Hause nehmen konnten. Der Verein freut sich nun auf Rückmeldungen, was im Sommer über darin gewohnt hat. Stellvertretend für die vielen fleißigen Mädchen und Jungen nennt Weißköppel Ben aus Leipzig, der den Vereinsmitgliedern mit beachtlichem handwerklichen Geschick in der Spitzenzeit half. Aber auch Noah aus Wittenberg hat Weißköppel beeindruckt, „dessen Interesse am Naturschutz wir zweifellos geweckt haben“.