Am Landgericht Dessau-Roßlau geht der Prozess gegen einen 44-Jährigen in die nächste Runde. Der Angeklagte, der zahlreiche Straftaten in Wittenberg begangen haben soll, steht im Verdacht, diese aufgrund einer psychischen Erkrankung begangen zu haben. Der Vater schildert eindringlich die verzweifelte Lage der Familie.

Wittenberg/Dessau/MZ - Am Landgericht Dessau-Roßlau sind im Prozess gegen einen 44-Jährigen erneut zahlreiche Zeugen gehört worden. Dem Mann werden zahlreiche Delikte zur Last gelegt, die er zwischen Dezember 2022 und Februar 2024 überwiegend in Wittenberg begangen haben soll. Zu den Zeugen zählte der Vater des Mannes. Was der Sohn angestellt hat.