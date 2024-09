Wittenberg/Jessen/MZ - Eine 72-jährige Wittenbergerin zeigt der Polizei am 12. September an, dass sie am gleichen Tage gegen 11 Uhr den Anruf einer akzentfrei deutschsprechenden Dame erhalten habe. In diesem Anruf sei ihr eröffnet worden, dass sie an einem Gewinnspiel teilgenommen und gewonnen habe.

Der Preis sei ein Versicherungspaket, das pro Monat etwa 50 Euro kosten würde. Die Angerufene lehnte diesen Gewinn dankend ab.

Einer 81-jährigen Jessenerin wiederum wurde 11. September gegen 11:30 Uhr auf dem Anrufbeantworter die Nachricht hinterlassen, dass eine Kaufanfrage in Höhe von fast 900 Euro vorläge und der Betrag umgehend vom Konto abgebucht werden würde. Um dies zu verhindern, sollte die Dame Ziffern auf dem Telefon betätigen. Dies tat sie nicht, sondern wandte sich an ihr Geldinstitut und die Polizei.