Im gesamten Landkreis starten die Karnevalisten erneut in ihre berüchtigte fünfte Jahreszeit.

In Kemberg sorgt der Gardetanz der kleinen und großen Funken mit abschließender Parade für große Beifallsstürme.

Wittenberg/MZ. - Mit dem Schnapszahldatum am vergangenen Montag wurde auch im Landkreis Wittenberg allerorts die berühmt berüchtigte fünfte Jahreszeit der Karnevalisten eingeläutet. So richtig los ging es am Wochenende.