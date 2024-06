So lebt es sich im „Idealen Quartier“ in der Lutherstadt

Wittenberg/MZ. - Die Welt ist nicht ideal, doch in Wittenberg gibt es immerhin ein ideales Quartier. Es heißt genau so und wer es besucht, gewinnt den Eindruck, dass seine Erfinder nicht übertrieben haben, als sie sich für diesen Namen entschieden. Im „Idealen Quartier“ des Kreisverbands Wittenberg der Arbeiterwohlfahrt (Awo) können Senioren nicht nur selbstbestimmt wohnen, so lange es geht, sondern sie leben mitten in der Stadt und überdies Tür an Tür mit den Jüngsten, die die Awo-Kita „Buddelflink“ besuchen. „Es ist ein lebendiges Miteinander“, betont der Awo-Vorstandsvorsitzende Erhard Hellwig-Kühn.