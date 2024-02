Wittenberg/MZ. - „Es war ein einsatzreiches Jahr“, konstatierte Tom Langner, der zur Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Wittenberg-West den Bericht über Einsätze und Ausbildung vortrug. Insgesamt rückte die Feuerwehr bei 102 Alarmen aus. Davon waren 55 Einsätze zu Brandmeldeanlagen. In Erinnerung blieben aber auch zwei Dachstuhlbrände und Schäden durch Starkregen.

Mit insgesamt 28 Einsatzkräften, davon sechs „geborgten“, ist die Wehr gut aufgestellt, betont Wehrleiter Oliver Neubauer in seinem Bericht. Er danke in seiner Rede dabei nicht nur den Kameraden, sondern auch den Familien. Ein Dank ging aber auch an die Stadt Wittenberg, deren Bürgermeister André Seidig vor Ort war. So haben sich die regelmäßigen Gespräche bewährt. Auf den Straßen, wo es eng für die Retter wird, wurden Halteverbotslinien aufgebracht. Das hilft bei Alarmfahrten enorm. Auch das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug, das seit zwei Jahren da ist, wird von den Kameraden gut beherrscht. Auch die gute Zusammenarbeit mit der hauptamtlichen Wachbereitschaft wurde erwähnt.

Bei der jetzigen Alarm- und Ausrückeordnung müsste man an den Stellschrauben drehen, hieß es von den Feuerwehrleuten in der Diskussion. Und es kam die Frage nach einer Berufsfeuerwehr für Wittenberg auf, die der Bürgermeister beantwortete. Derzeit werde untersucht und beraten, ob die Lutherstadt Wittenberg eine der nächsten Berufsfeuerwehren aufstellen kann. Dies wird für die künftige Entwicklung der Stadt in Betracht gezogen. Und für die Zukunft ist auch die Feuerwehr Wittenberg-West gut gerüstet.