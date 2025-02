Menschenmassen säumen Straße beim Karnevalsumzug. Was es zu sehen gibt.

So bunt war der Karnevalsumzug in Kropstädt

„KKC schwingt an einer Liane von Baum zu Baum und feiert im Dschungel seinen Karnevalstraum“

Der Kropstädter Karnevalsumzug hatte das Motto „Der KKC schwingt an einer Liane von Baum zu Baum und feiert im Dschungel seinen Karnevalstraum“.

Das Wetter spielte am Sonntagmittag beim großen Karnevalsumzug in Kropstädt mit. Die Sonne schien durch die Wolken und erhellte die Straßen, auf der der Umzug von einem Ende des Dorfes zum anderen unterwegs war. Pünktlich 13.11 Uhr setzt sich der Tross vom Weddiner Weg aus in Bewegung.