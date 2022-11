Snackautomat geplündert: Einbrecher richten großen Schaden im Wittenberger Tierpark an

Wittenberg/MZ - Ein Bild der Verwüstung hat sich am Montagvormittag den Tierpflegern des Wittenberger Tierparks geboten: Die Scheibe zum Verwaltungsgebäude wurde eingeschlagen, Spinde durchwühlt und Lebensmittel an die Wände geworfen. „Der eigentliche Hammer kommt noch“, berichtet Lisa Krautschick. „Die haben das Siphon vom Waschbecken abgetreten und alles geflutet.“ Die stellvertretende Tierparkleiterin ist stinksauer. „Mir will das einfach nicht in den Kopf gehen, warum man jemandem so etwas antut.“

