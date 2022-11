Stickstoffwerk Piesteritz erklärt, warum demnächst „Fackelbetrieb“ zu sehen ist

Wittenberg/MZ - Aufgrund von An- oder Abfahrbetrieben einzelner Anlagen bzw. Änderungen von Anlagenzuständen bei den Stickstoffwerken Piesteritz (SKW) könne es in nächster Zeit zu zeitlich befristeten Lärmphasen kommen, die teilweise mit sichtbarem Fackelbetrieb verbunden sind, teilt das Unternehmen am Mittwoch mit. „Diese Prozesse haben keine gefährdenden Auswirkungen auf die Bevölkerung und Umwelt“, so der SKW-Kommunikationsleiter. Es werde für etwaige Beeinträchtigungen um Verständnis gebeten.