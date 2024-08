Zum 16. Mal findet der Seniorenaktionstag in Wittenberg statt. Warum das Konzept grundlegend geändert wurde und was Interessierten im Stadthaus geboten wird.

Wittenberg/MZ. - Der Seniorenaktionstag ist mittlerweile in der 16. Ausgabe eine feste Größe in der Stadt. Jetzt wagt er eine Veränderung. Mit einem neuen Konzept und neuem Motto verabschiedet sich die Veranstaltung von alten Gewohnheiten. Was genau hinter dem Wechsel steckt und welche Highlights am Mittwoch, 4. September 2024 von 11 bis 16 Uhr im Stadthaus auf die Besucher warten.

„Alles was bekannt und bewährt ist, wird irgendwann mal neu“, sagt der parteilose Oberbürgermeister Torsten Zugehör zu den Änderungen. In den vergangenen Jahren war bis auf 2019 der Marktplatz immer der zentrale Treffpunkt für Senioren und Interessierte. Doch die oft brütende Hitze und fehlende Schattenplätze machten es den Besuchern nicht leicht: „Wir mussten darauf reagieren“, betont Zugehör. Erstmalig wird jetzt das Stadthaus Wittenberg als Veranstaltungsort getestet. Es sei wetterunabhängig, barrierefrei, klimatisiert, habe eine optimale Parkplatzanbindung und sei bequem mit dem Bus erreichbar, zählt Zugehör die Vorteile auf.

Mehr Mitmachaktionen

Doch nicht nur der Veranstaltungsort hat sich gewandelt, auch das Konzept wurde grundlegend überarbeitet. Während die Besucher in den Vorjahren eher passive Zuschauer waren, steht in diesem Jahr die aktive Beteiligung im Vordergrund. Mitmachaktionen statt endloser Programmpunkte – so lautet die Devise. „Wir haben den Fokus auf weniger Programmpunkte, aber dafür mehr interaktive Mitmachaktionen gelegt“, erklärt Petra Trollius vom Fachbereich Kultur der Stadt. Ihr Ziel: Die Besucher zu aktivieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, das Event nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Das neue Konzept versprüht frischen Wind und stellt die aktive Teilnahme in den Mittelpunkt – das lässt sich auch den Programmpunkten entnehmen. Den Auftakt macht um 11.30 Uhr ein schwungvoller Knietanz sowie weitere Tanzdarbietungen, die zum Mitmachen animieren und die Besucher in Bewegung bringen sollen. Um 12.30 Uhr wird es gesellig beim Bingo, bevor eine Stunde später Bärbel Färber mit „Muskel-Knochen-Qigong“ und „Tücher-Qigong“ Körper und Geist in Einklang bringt.

Den krönenden interaktiven Abschluss bildet um 14.30 Uhr das Engagement-Zentrum Wittenberg, das mit Geschichten zum Bewegen die Fantasie anregt.

Stadthaus wird lebendig

Am Aktionstag wird das Stadthaus dabei in seiner Gänze genutzt. Von dem großen Saal, über das Foyer und dem Kreuzgang bis hin zum Innenhof – überall erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Dabei wurde der Tag extra so gewählt, dass man nach einem Bummel über den Wochenmarkt am Arsenalplatz nahtlos in das Geschehen eintauchen kann. Auch die Klosterkirche öffnet ihre Türen und kann an diesem Tag kostenfrei besichtigt werden. „Die Möglichkeit, die Klosterkirche zu erkunden, ergänzt unser Angebot und bietet den Besuchern eine kulturelle Bereicherung“, sagt Trollius. Hungrig müssen die Besucher nicht bleiben: Erbsensuppe, Bratwürstchen, Kaffee und Kuchen stehen bereit, um den Hunger zu stillen und die Gespräche zu versüßen.

Petra Trollius vom Fachbereich Kultur. (Foto: Jonas Lohrmann)

Viele Bereiche abgedeckt

Mehr als 42 Stände laden die Besucher dazu ein, in unterschiedliche Welten einzutauchen. Jeder Stand öffnet ein kleines Fenster zu Themen, die von Mobilität und Bildung über Digitalisierung und Kreatives bis hin zu Pflege, Rente und Vorsorge reichen. Im Bereich Sicherheit steht das Präventionsmobil der Polizei bereit, das nicht nur neugierig macht, sondern auch mit wertvollen Tipps zur Kriminalitätsvermeidung im Alltag aufwartet.

Auch das Ehrenamt spielt eine unverzichtbare Rolle beim Seniorenaktionstag. „Immer mehr Senioren möchten sich in der Region ehrenamtlich engagieren“, betont Birgit Maßny, Leiterin des Nachbarschaftstreffs Wittenberg West. „Ohne dieses Engagement wäre die Durchführung der Veranstaltung nicht möglich.“

Der Tag für die Senioren bietet eine Plattform für diese engagierten Bürger, um sich zu vernetzen und sich über regionale Freizeitangebote für Senioren zu informieren.