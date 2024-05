Bergwitz/MZ. - Ihren Gästen der Tagespflege den Alltag so angenehm wie möglich zu gestalten, das ist das Ziel der in Bergwitz ansässigen „Solitas Häusliche Kranken- und Altenpflege“. Dazu zählen auch kulturelle Veranstaltungen und Ausflüge. Ein solcher Ausflug führte kürzlich in das Waldhaus am Bergwitzsee. Da man dort den ganzen Tag Gast sein würde, erfolgte die Anreise auch direkt am Waldhaus, wo man von Heidrun Weise und ihrem Team zu einem zünftigen Frühstück eingeladen wurde. Nachdem sich alle ordentlich gestärkt hatten, ging es auch schon auf die Reise in die Bergwitzer Geschichte. Genaugenommen ging es um die Zeit der Kohlegewinnung in und um Bergwitz und die ehemalige Brikettfabrik.

Ehemaliger Schlosser hält Vortrag

Das war allein deswegen schon interessant für die Gäste der Tagespflege, da sich die Gebäude der „Solitas – Tagespflege“ ja in unmittelbarer Nachbarschaft zu den alten Anlagen befinden. Um über all diese Zeit mehr zu erfahren, hatte Heidrun Weise keinen Geringeren als Gerhard Hüttig für einen Vortrag gewinnen können. Er konnte aus erster Hand am besten über die Zeit berichten; waren doch mit ihm zusammen insgesamt drei Generationen der eigenen Familie hier beschäftigt.

Er selbst hatte in dem Betrieb den Beruf des Schlossers erlernt und auch als solcher hier gearbeitet. Jetzt als Rentner hat er sich noch eingehender mit der Geschichte des Bergbaus in der Region und mit den Gebäuden der Brikettfabrik beschäftigt. Aus diesem Interesse ist schließlich ein maßstabsgerechtes Modell der ehemaligen Fabrik entstanden. Nach diesem interessanten Vortrag war es dann auch schon an der Zeit, an das Mittagessen zu denken. Auch das wurde im Waldhaus gereicht und entsprechend der sommerlichen Temperaturen im Freien eingenommen.

Dass solch ein erlebnisreicher Tag möglich war, ist dem Team vom Waldhaus am Bergwitzsee zu verdanken. Das Team besteht derzeit aus fünf Mitarbeitern, welche außer der ehrenamtlich tätigen Vereinschefin Heidrun Weise über verschiedenste Fördermaßnahmen vergütet werden. Das Waldhaus selbst ist eine ehemalige Sauna, welche 1988 aus Anlass der Europameisterschaften im Tauchen erbaut wurde.

Nach der politischen Wende führten komplizierte Eigentumsverhältnisse dazu, dass die Sauna ihren Betrieb einstellen musste und das Gebäude mehr und mehr dem Verfall preisgegeben war. Doch die Idee von Heidrun Weise hier Angebote speziell für Kinder und Jugendliche zu entwickeln, ihnen spielerisch Wissen zu vermitteln und Bewegung zu fördern, fand nicht nur Begeisterung, sondern letztendlich auch zahlreiche Unterstützer.

Offen für alle Generationen

Aber nicht nur für die Jüngeren sollte das Waldhaus offenstehen, sondern für alle Generationen. So kommt es, dass nicht nur die Tagespflege von „Solitas“ zu Gast ist, sondern auch die Öko-Schule und andere Bildungseinrichtungen aus der Umgebung regelmäßig zu den Gästen im Waldhaus zählen. Selbst Kindergeburtstage und Familienfeiern werden hier in der idyllischen Umgebung am Bergwitzsee organisiert. „Sogar die Thomaner aus Leipzig sind einmal im Jahr bei uns zu Gast“, berichtet Heidrun Weise stolz.