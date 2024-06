Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zschornewitz/MZ. - Was haben eine Testzelle für Flugzeugturbinen in der französischen Hauptstadt, die gewaltige Hindenburgschleuse in Hannover und die Peißnitzbrücke in Halle an der Saale gemeinsam? Neben vielen anderen Bauwerken wurden auch diese drei von Mitarbeitern der Dobritzsch Stahlbau GmbH aus dem Gräfenhainichener Ortsteil Zschornewitz konstruiert beziehungsweise instandgesetzt. In wenigen Tagen wird das Unternehmen, dessen rares Maschinenbau-Know-how in ganz Deutschland und zum Teil darüber hinaus gefragt ist, 25 Jahre alt.