Schwerer Unfall nahe Lubast

Lubast - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am späten Dienstagnachmittag zwischen Tornau und Lubast gekommen. Gegen 17 Uhr fuhren auf der Bundesstraße 2 ein Pkw und ein Trike hintereinander in Richtung Wittenberg, als der Pkw plötzlich stark bremste, um in einen Feldweg abzubiegen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei vollzog der Trikefahrer daraufhin eine Notbremsung, verlor dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab, wo er mit einem Mast kollidierte.

Beide Triker wurden durch diesen Aufprall schwer verletzt. Zur Bergung wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert. (mz/Alexander Baumbach)