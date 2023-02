In der Gräfenhainichener Bibliothek hat Nicole Bösch aus der Schweiz am Mittwoch für die Kinder, die in den Winterferien den Hort besuchen, aus ihrem Buch „Knolles Abenteuer“ gelesen.

Gräfenhainichen/MZ - Lucy fand es prima. So wie 30 ihrer Freunde aus dem Gräfenhainichener Hort Kinderland auch, die am Mittwochmorgen in die Gräfenhainichener Stadtbibliothek gekommen waren. Besonders gefiel ihr die Figur des Knolle. Knolle ist ein Räuchermännchen, Waldgeist und der Held der Geschichte, die Nicole Bösch den Jungen und Mädchen aus ihrer jetzigen Heimat mitbrachte und vorlas. Denn seit etlichen Jahren lebt die gebürtige Schkönaerin in der Schweiz. Genau gesagt in Illnau nahe Zürich.