Wittenberg/MZ. - Sie sind frustriert und froh zugleich. Froh, dass es weitergeht mit der Schulsozialarbeit im Landkreis Wittenberg. Und frustriert, dass nach so vielen Jahren, nach all den Kämpfen und Mühen, der Projektstatus noch immer nicht überwunden ist: „Das ist es, was uns so nervt“, sagt Angelika Kelsch, die den Jugendhilfeausschuss leitet und für die Linke im Kreistag sitzt. Corinna Reinecke (SPD), ebenfalls Kreistagsmitglied und zudem Chefin des Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt, einer der Träger der Schulsozialarbeit hier, fordert: „Es muss eine Verstetigung und ein Landesprogramm geben.“