Trebitz/MZ. - Trotz aller Anstrengungen, trotz des Zeitdrucks: Jana Müller, die Leiterin der kleinen Grundschule von Trebitz strahlt: „Jeder Tag ist gerade sehr, sehr freudvoll. Die zusätzliche Arbeit macht richtig Spaß“, sagt sie am Dienstag in einer kleinen Pause.

Hell und freundlich

Es geht in Trebitz nicht um die gewöhnliche Vorbereitung des Unterrichts, der nach den langen Sommerferien am kommenden Montag wieder beginnt. Es geht um das Wiedereinrichten eines Schulhauses, das binnen eines Jahres grundlegend saniert worden ist. Endlich, sagen viele. Denn die Erneuerungen waren dringend nötig, das Gebäude marode und alles andere als auf dem neuesten Stand. Jana Müller freut sich gegenwärtig über vieles, über die helle freundliche Atmosphäre zum Beispiel: „Als ich vor einigen Jahren anfing, war mein erster Eindruck: Alles ist so dunkel hier.“

Das hat sich inzwischen komplett verändert. Das A und O allerdings sind nach ihren Worten die Toiletten. Die befanden sich vor nicht allzu langer Zeit noch auf der anderen Seite des Hofes, nun sind sie ins Schulhaus integriert. Es gibt Sanitärräume für die Schüler, für Lehrer, für behinderte Kinder.

Freut sich auch über ihr neues Büro: Schulleiterin Jana Müller (Foto: Th. Klitzsch)

Anderswo eine Selbstverständlichkeit, in der Grundschule von Trebitz ein großer Fortschritt. Zudem zieht der Hort ins Haus. Bislang war er ausgegliedert, die Betreuung erfolgte in den Kindertagesstätten von Pretzsch und Trebitz. Nun stehen im Schulgebäude drei Räume zur Verfügung, eine Küche, ein kleines Zimmer für die Erzieher. Zudem ein kombinierter Raum, den Schule und Hort gemeinsam nutzen werden. Der Hort am neuen Ort nimmt bereits am morgigen Donnerstag seine Arbeit auf, entsprechend schnell müssen die noch anstehenden Einrichtungsarbeiten erfolgen. 50 Anmeldungen liegen vor. Silvia Kürschner, Sachgebietsleiterin im Bauamt von Bad Schmiedeberg, die die Sanierung maßgeblich begleitet hat und, wie Jana Müller anmerkt, „eigentlich immer zu erreichen war, sei es früh oder spät“, betont, dass das Haus von Grund auf erneuert wurde: „Eigentlich sind nur die Decken und die massiven Wände stehen geblieben.“ Fenster, Fassade und Dach waren bereits 2010 an der Reihe. Sie nennt Elektrik und Sanitär, Schallschutz und Heizung (nun eine Luftwärmepumpe), veränderte Raumaufteilung, natürlich den Brandschutz mit einer Treppe für den zweiten Fluchtweg, digitale Tafeln und etliches anderes mehr.

Und, was wahrlich nicht überall der Fall ist: Die Arbeiten sind pünktlich fertig geworden. Zudem sei es gelungen, im Kostenrahmen zu bleiben: Das lasse sich bereits absehen, auch wenn noch nicht alle Schlussrechnungen „durch sind“. Was beide, Jana Müller und Silvia Kürschner, hervorheben, ist die „tolle Zusammenarbeit“ mit den Baufirmen aus der Region. „Ruhig, nett, freundlich“, bescheinigt die Schulleiterin. „Wir hatten Glück mit allen Gewerken“, sagt die Frau vom Bauamt.

Gut funktioniert habe nicht zuletzt das Ausweichquartier gleich neben der Grundschule, das ein Jahr zur Verfügung stand. Es sei dort ein bisschen eng gewesen, aber für den begrenzten Zeitraum völlig in Ordnung. Nun galt es, den Umzug zurück ins Schulhaus zu bewerkstelligen, was an zwei Tagen in der vergangenen Woche über die Bühne ging. Geholfen haben viele, rund 20 Leute, berichtet Jana Müller. Neben dem Team der Grundschule packten Mitarbeiter der Bad Schmiedeberger Stadtverwaltung an. „Es muss an so vieles gedacht werden“, beschreibt die Schulleiterin, die in den Ferien zumindest eine kleine Auszeit für eine Reise nach Skandinavien nutzte, ihren gegenwärtigen Alltag.

Einschulung am Samstag

Neben Umzug, Einrichtung und dem Start im Hort etwa an die Einschulung am Samstag. 23 Kinder sind für die erste Klasse angemeldet. Und natürlich an die offizielle Eröffnung des nun sanierten Trebitzer Schulhauses, die am 6. September geplant ist, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. „Kommen“, sagt Jana Müller, „kann jeder.“ Die Eröffnung wird von einer Art Tag der offenen Tür begleitet. Und auch der will organisiert sein.