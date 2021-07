Schöne neue Spiellücke in Coswig

Coswig - Anfang Juli 2021 wurden die Bauarbeiten an der Spiellücke in Coswig beendet. Durch den Umbau der Spiellücke steht Pkw-Fahrern jetzt eine sechs Meter breite Fahrbahn zur Verfügung. Eine Befahrung der Spiellücke ist nun in beide Richtungen bis zum Ärztehaus möglich.

Mit der Änderung der Stellplätze von Schräg- auf Senkrechtaufstellung können diese nun aus beiden Fahrtrichtungen bequem genutzt werden. Infolge der Öffnung des Sichtfeldes ist der Verkehrsraum gut für alle Verkehrsteilnehmer einsehbar. Zur Verkehrsberuhigung in der Altstadt wurde die Einbahnstraßenregelung im südlichen Teil der Spiellücke, zwischen Lange Straße und Ärztehaus, in Richtung Puschkinstraße geändert.

In den Umbau wurden insgesamt rund 210.000 Euro investiert. Der Bund und das Land Sachsen-Anhalt beteiligten sich mit etwa 140.000 Euro aus dem Programm „Förderung von Stadtumbaumaßnahmen - Programmbereich Aufwertung“. (mz)