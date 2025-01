Einbrecher waren am Freitagabend in Kemberg unterwegs.

Kemberg/MZ - Am Freitag drangen in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 23.30 Uhr unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Kemberg im Dixmühlenweg ein. Schmuck und Bargeld sollen entwendet worden sein. Durch die Kriminalpolizei wurde die Spurensicherung am Tatort vorgenommen.

Ein Strafverfahren ist eingeleitet, so die Polizei, die außerdem von einem gestohlenen „Warnmännchen“ berichtet. Am Freitag wurde angezeigt, dass unbekannte Täter in Jahmo ein solches Männchen von einem Privatgrundstück entwendet haben. Dies dient als Warnhinweis für Autofahrer auf spielende Kinder, so die Polizei.