Junger Mann, der Fassaden in Wittenbergs Altstadt beschmiert haben soll, steht vor Gericht. Das Verfahren ist gegen eine Geldauflage vorläufig eingestellt worden. Was die Gründe sind.

Schmierereien an Fassaden: „Tags“ kosten Wittenberger 1.200 Euro

Das Amtsgericht in Wittenberg

Wittenberg/MZ. - 1.200 Euro muss ein junger Mann aus Wittenberg zahlen, dem Sachbeschädigung vorgeworfen wird. In Raten je 300 Euro. Das Geld kommt der Telefonseelsorge in Dessau zugute. Dafür wird sein Verfahren vorläufig, für die Dauer von vier Monaten, eingestellt. Diese Entscheidung ist an diesem Montag im Amtsgericht getroffen worden.