Zahlreiche Besucher zählt das 49. Rosenfest am Wochenende. Highlight ist wie in jedem Jahr der historische Festumzug. Was darüber hinaus auf dem Festplatz für Groß und Klein geboten wurde.

Schleesen/MZ. - Ein „rosiges“ Fest mit Umzug, Musik und einem Rummel haben etliche Gäste am Wochenende in Schleesen erleben können. Zahlreiche Einheimische und Besucher trotzten am vorigen Sonnabend und Sonntag den heißen Temperaturen von mehr als 30 Grad und erfrischten sich mit kühler „Rosenbowle“ oder suchten sich ein schattiges Fleckchen am neugestalteten Dorfteich.

Erfrischung ist gefragt bei Sommerhitze. (Foto: Sascha Graf)

Zum 49. Mal lebte in Schleesen die Tradition des Rosenfestes auf. Anlässlich dazu ist am Freitagabend die Rosenkönigin Leoni gekürt worden, die am Sonnabend gemeinsam mit Ortsbürgermeister Peter Röhrborn und der stellvertretenden Kemberger Bürgermeisterin Steffi Kirschke-Fricke das Fest im Rosendorf Schleesen feierlich eröffnet hat.

Die Landwirtschaft aus früheren Zeiten wird immer gern bestaunt. (Foto: Sascha Graf)

Am Sonnabend startete das Fest zunächst mit einem Frühschoppen der Schleesener Schalmeienkapelle, deren Ursprünge bis ins Jahr 1967 zurückreichen. Nach einem Auftritt des Wittenberger Musikers „Jan von Suppengrün“ stand gegen 14 Uhr der traditionelle Festumzug in den Startlöchern –das Highlight des Rosenfestes.

Mit historischen Traktoren und Handwagen zogen die Teilnehmer durch den festlich geschmückten Ort. Mit dabei waren unter anderem der Heimatverein Schleesen mit Landwirten, „Landfrauen“ sowie dem Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr. Mit Wasserpistolen verschafften sie den etlichen Schaulustigen entlang der Straße eine Erfrischung.

Der Heimatverein freut sich auch über den sanierten Dorfteich. (Foto: Sascha Graf)

Daraufhin leitete das Festkomitee ein buntes Nachmittagsprogramm ein, zu dem auch die Elbetaler Blasmusikanten aufspielten. Ab 19 Uhr wurde erneut bis nach Mitternacht getanzt, als „2 Generations“ die Bühne betraten. Auch die „Schleesener Weiber“ ließen sich ihren Auftritt nicht nehmen. Das Rosenfest wurde von Schaustellerbetrieben und Unterhaltung für die Kleinsten eingerahmt. Besonders freuten sich alle auf frischen Speckkuchen, die berühmte Rosenbowle und hausgemachten Kuchen der Schleesener Frauen, berichtet Steffi Kirschke-Fricke im Gespräch mit der MZ.