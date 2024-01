Wie vor 100 Jahren in Berlin und Leipzig in Tageszeitungen über die Lutherstadt berichtet wird und wie hiesige Zeitungen darauf reagieren.

Wittenberg/MZ. - Ende des Jahres 1923 erschienen in zwei Berliner Zeitungen Artikel über Wittenberg, die die Stadt nicht gerade vorteilhaft schilderten. In der „Berliner Morgenpost“ war es noch ein offenbar recht moderater Text. Dagegen beschrieb ein gewisser Curt Seibert, ein freier Schriftsteller mit Hang zum Humor, für den „Berliner Lokal-Anzeiger“ bereits seine Ankunft in der Lutherstadt recht schnodderig. „Wenn man in Wittenberg ankommt, ist zuerst garnichts da. Außer einem Bahnhof, sonst könnte man nicht ankommen.“