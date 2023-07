Wittenberg/MZ - In Wittenberg wurde eine Frau von einem Hund gebissen. Der Hundebesitzer soll einfach davongelaufen sein.

Wie der Polizei am Dienstag um 18.45 Uhr angezeigt wurde, befuhr eine 54-jährige Radfahrerin am selben Tag um 16 Uhr in Wittenberg den Luthergarten aus Richtung Elbstraße kommend in Richtung Schlossstraße. In Höhe der Schlosskirche sei ihr ein unbekannter Mann mit einem Schäferhund entgegengekommen.

Der Hund soll zu diesem Zeitpunkt nicht angeleint gewesen sein. Als er jedoch die Radfahrerin sah, habe er ihn angeleint. Die Radfahrerin sei nach ihren Angaben dann von ihrem Rad abgestiegen. Im Vorbeigehen soll der Mann die Frau beleidigt haben. In der weiteren Folge habe der Hund die Frau in die Wade gebissen. Der Unbekannte sei dann weitergegangen.

Die Radfahrerin kann den Mann wie folgt beschreiben:

- circa 175 Zentimeter groß und zwischen 40 und 45 Jahre alt

- dünne graue Haare, welche zum Zopf gebunden waren

- bekleidet mit einem schwarz / rot gestreiften Shirt und einer hellen langen Hose

- bei dem Hund soll es sich um einen Schäferhund handeln

Die Polizei bitte Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und / oder zur Identität des unbekannten Mannes geben können, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491 / 46 90 oder per Mail an [email protected] zu melden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.