Wittenberg/MZ. - Im Rahmen seiner diesjährigen Hofkonzert-Saison präsentiert der Kunstverein Wittenberg am 19. und 20. Dezember „Weihnachten mit Ross Antony und Paul Reeves“. Die Vorstellungen finden im Stadthaus statt, in Aussicht gestellt wird unter dem Titel „Unser lustiges Weihnachten“ eine „unvergessliche Mischung aus Konzert und Show“.

Ross Antony, charismatischer Entertainer, und sein Gatte, der Opernsänger Paul Reeves, haben sich zusammengetan, um das Publikum auf eine unvergessliche Reise durch die festliche Jahreszeit zu führen, heißt es in einer Ankündigung weiter.

Informationen zu den diesjährigen Veranstaltungen der Hofkonzertreihe sind beim Veranstalter unter www.kunstverein-wittenberg.de im Internet abrufbar.

Das Programm umfasse eine Vielzahl von bekannten Weihnachtsliedern. Aber es gehe nicht nur um Musik; die Künstler teilen auch „persönliche Geschichten und Erinnerungen an Weihnachten, die das Publikum zum Lachen und Nachdenken bringen“. Ein besonderes Highlight sind interaktive Spiele mit Publikumsbezug. Dabei haben Zuschauer die Möglichkeit, „aktiv am Geschehen teilzunehmen und sich in die festliche Stimmung einzubringen“.

Der Ticketvorverkauf läuft. Erhältlich sind die Eintrittskarten in der Wittenberger Tourist-Information am Schlossplatz, Tel. 03491/498610 (E-Mail: [email protected]).

Das erste Hofkonzert in diesem Jahrgang geben am 8. Juni auf dem Schlosshof „The 12 Tenors“. Es folgt die Michael-Jackson-Show „Tribute Live Experience“ am 23. August auf der Schlosswiese und am 24. August ebendort ein Auftritt von Rebel Tell mit „Schlagerbilly Partygarantie“.