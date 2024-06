Rosenabend: So läuft der Abend der Genüsse und Erlebnisse in Bad Schmiedeberg ab

Zum Rosenabend wird am 21. Juni in Bad Schmiedeberg in den Kurpark eingeladen.

Bad Schmiedeberg/MZ. - Bei der Eisenmoorbad Kur GmbH laufen die Vorbereitungen auf eine beliebte Veranstaltung, die schon zu einer Tradition geworden ist. Am längsten Tag des Jahres lädt das Eisenmoorbad ein zum Rosenabend in den Kurpark von Bad Schmiedeberg.

Am Freitag, 21. Juni, findet einer Presseinformation zufolge der diesjährige romantische Sommerabend am Rosengarten statt. Die Besucher erwartet ein kurzweiliges Fest, das, wie es in der Ankündigung heißt, „der schönsten und legendärsten Blume gewidmet ist“. Der Abend ist eine Mischung aus Live-Musik, Artistik und kulinarischen Genüssen. Stände mit Kunsthandwerk laden zum Stöbern und Kaufen ein. Aber auch Rosen für den heimischen Garten finden dort ihre Liebhaber, so der Veranstalter. Der Bad Schmiedeberger Kneipp-Verein wird mit Leckereien aus Rosenblüten das Publikum überraschen. Gespannt sein dürfen die Gäste zudem auf den Hutwettbewerb. Jedes Jahr werden die kreativsten Hut-Modelle der Festbesucher auserkoren und prämiert.

Der Höhepunkt des Abends ist der Rosenregen, der, wenn das Wetter es zulässt, aus einem Modelballon auf die Gäste rieselt, natürlich bei Klängen des legendären Knef-Schlagers „Für Dich soll es rote Rosen regnen“. Somit wird es, versichert die Kur GmbH, „ein Abend der Genüsse und Erlebnisse“. Einlass ist um 17 Uhr, Beginn der Veranstaltung um 18 Uhr.

Tickets im Vorverkauf gibt es an der Rezeption im Kurhaus (Telefon: 03 49 25/ 6 20 10): neun Euro. An der Abendkasse werden zehn Euro verlangt. Kinder bis zwölf Jahre können kostenfrei teilnehmen, ebenso Besitzer einer gültigen Welterbecard.