Rohrbruch in der Dessauer Straße in Wittenberg

An der Dessauer Straße in Wittenberg hat es erneut einen Rohrbruch gegeben.

Wittenberg/MZ. - Ein Rohrbruch hat am Mittwoch einige Mehrfamilienhäuser in der Dessauer Straße von der Wasserversorgung abgetrennt. Wie Stadtwerke-Sprecherin Antje Schubert gegenüber der MZ erklärte, seien die Hausnummern 241 bis 254 seit der Mittagszeit betroffen. Ein Wasserwagen sei vor Ort, um die Anwohner zu versorgen. Die Reparatur des Rohrs sei bereits in die Wege geleitet worden. Wie lange diese in Anspruch nehmen wird, war am Nachmittag noch unklar.

Am Abschnitt der Dessauer Straße wurde eine halbseitige Sperrung eingerichtet. Auf eine Baustellen-Ampel habe man aufgrund der Verkehrsverhältnisse vor Ort verzichtet, hieß es von den Stadtwerken.