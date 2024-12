Lange wurde gerungen um die grundlegende und nicht ganz billige Sanierung der kleinen Grundschule in Trebitz. Jetzt ist es vollbracht. Was sich dort alles verbessert hat.

Renoviert und gut ausgestattet: So lernt es sich jetzt in Trebitz

Trebitz/MZ. - Nach all den Anstrengungen, nach dem langen Ringen um eine grundlegende Sanierung der Schule kann in Trebitz durchgeatmet werden: „Wir sind hochzufrieden, wir können uns glücklich schätzen“, sagen Jana Müller, die Schulleiterin und Doreen Kleinfeldt, die Chefin des Hortes. Dass sie auch ziemlich erschöpft sind, merken beide Frauen am Rande an. Der Aufwand indes, der habe sich unbedingt gelohnt.