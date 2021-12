„Rennstrecke“ in Wittenberg: Noch keine Lösung für Straße „Am Bach“

Wittenberg/MZ - Die Straße mag unscheinbar sein, und viele Wittenberger werden sie womöglich gar nicht kennen, tatsächlich aber beschäftigt sie den Fachbereich Öffentliches Bauen seit langem. Gut zwei Jahre ist es her, dass ein Anwohner im Bauausschuss darüber klagte, dass die Straße Am Bach seit ihrer Asphaltierung eine „Rennstrecke“ sei, ungeachtet Tempo 30, und „Schikanen“ fordert.

Neuerdings taucht das Thema regelmäßig im Bauausschuss auf, der Fachbereich informiert dann darüber, welche Maßnahme sich gerade wieder als nicht geeignet erwiesen hat, um diesen westlichen Abzweig der B 2 in Richtung Stadtrandsiedlung sicherer zu gestalten. Die Einengungen jedenfalls hätten sich als „nicht zielführend“ erwiesen, erklärte Fachbereichsleiter Uwe Branschke nach einem entsprechenden Verkehrsversuch; statt mit Tempo 30 seien die Fahrzeuge mit 40, 50 km/h unterwegs. Branschke räumte ein, dass das gegenüber herkömmlichem Straßenbau einerseits und einer unbefestigten Staubpiste anderseits aus unterschiedlichen Gründen eigentlich vorteilhafte Tränkverfahren dazu führe, dass „etwas schneller“ gefahren werde.

Dieses Verfahren, bei dem lediglich eine dünne Asphaltschicht aufgebracht wird, sei bisher bei 25 Wittenberger Straßen angewandt worden, so eben auch Am Bach. Ob diese dünne Decke allerdings Rüttelstreifen aushalten würde, sei ungewiss.

Rüttelstreifen sind das Neueste aus dem vorgeschlagenen Arsenal zur Zähmung der Straße. Eigentlich zur Markierung von „Gefahrenstellen“ vorgesehen, wie Branschke am Beispiel der Bergwitzer Kreuzung ausführte und hinzufügte, dass es sich Am Bach um keine solche handele, seien auch Rüttelstreifen nicht geeignet, zumal sie in der Nachbarschaft für zusätzlichen Lärm sorgten. „Nicht vor meinem Haus“, gab Branschke ein Meinungsbild der Anwohner aus Sicht der Stadt wieder.

Nur ein „vernünftiger Ausbau“, der dann wiederum mit Verkehrsregulierung - und mit Kontrollen - kombiniert werden müsste, könne in der Straße Am Bach eine Verbesserung bringen, so Branschkes Fazit. Einen Termin hierfür nannte er nicht.