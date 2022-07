Renault brennt an A9 bei Coswig aus

An der A9-Abfahrt Coswig ist ein Auto ausgebrannt. Der Fahrer bemerkte Rauch aus dem Motorraum. Kurz darauf stand sein Wagen komplett in Flammen.

Coswig/MZ - An der A9-Abfahrt Coswig ist am späten Freitagnachmittag ein Auto ausgebrannt. Das hat am Montag der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst Dessau mitgeteilt. Nach Angaben der Beamten war ein Renault-Fahrer in Richtung München unterwegs, als kurz vor der Ausfahrt Coswig plötzlich leichter Rauch aus der Motorhaube drang.

Der Mann verließ mit seinem Auto die Autobahn - und plötzlich schlugen Flammen aus dem Motorraum. Der Fahrer und ein zweiter Insasse verließen das Fahrzeug, das dann völlig ausbrannte. Beide Personen blieben unverletzt. Die Ursache des Brandes ist ungeklärt.