Reiselustiges Blogger-Trio in Wittenberg

Drei Bloggerinnen wollen berühmte Welterbestätten in Sachsen-Anhalt erkunden. Am Montag begann ihre dreitägige Tour mit dem Besuch der Lutherstadt.

Wittenberg

Nur wenige Stunden - quasi „Luther to go“ - waren am gestrigen Montag drei Bloggerinnen in Wittenberg auf den Spuren des Reformators unterwegs. Dafür sind sie extra aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg angereist. Die Frauen, die auf ihren Blogs und in den sozialen Netzwerken Reiseberichte schreiben, werden demnächst eine weitere Lücke in ihren Blogs füllen können - in der Lutherstadt Wittenberg sind zwei von ihnen nämlich zum ersten Mal gewesen.

Welterbe in Sachsen-Anhalt

Doch ihr Weg führte die drei Bloggerinnen nicht nur nach Wittenberg. Anlässlich des Internationalen Museumstages am 16. Mai wollen sie mehrere Regionen von Sachsen-Anhalt - vorrangig bekannte Welterbestätten - erkunden. Dazu zählen unter anderem die Baggerstadt Ferropolis, das Dessau-Wörlitzer Gartenreich und der Naumburger Dom. Organisiert wurde die Bloggerinnentour vom Museumsverband Sachsen-Anhalt.

„Wir stellen museale Orte des Welterbes in den Fokus der Reise“, sagt der Vorsitzende des Museumsverbandes, Ulf Dräger. Die Bloggerinnen Eva Adamek, Sandra Hintringer und Beate Ziehres konnten dafür gewonnen werden. In ihren Reiseblogs berichten sie von sehenswerten, aber auch teils unbekannten Orten und begeben sich dabei auf eine historische Zeitreise.

„Ich habe auf meinen Reisen sehr oft Orte entdeckt, die im klassischen Reiseführer nicht erwähnt wurden. Meine Entdeckungen und meine Erlebnisse wollte ich daher teilen“, berichtet Eva Adamek, die auf ihrer Webseite „Burgdame“ Reiseberichte veröffentlicht. Ihr Schwerpunkt liegt zwar auf dem Reisen, dennoch verfasst die in Paderborn lebenden Bloggerin auch Buchrezensionen und gibt Teeempfehlungen sowie Kosmetiktipps. „Ich bin sehr neugierig und will mir ein Bild verschaffen, wie Luther damals gelebt und gewirkt hat“, sagt Adamek.

Auch Sandra Hintringer möchte das in Erfahrung bringen. Die Potsdamerin verwaltet die Internetseite „Tripp-Tipp“ und postet dort recht regelmäßig Blogbeiträge. Viele dieser Beiträge spielen sich momentan in Brandenburg ab. Die Lutherstadt hatte sie bereits im vorigen Jahr besucht, etliche Fotos geschossen und einzelne Eindrücke detailreich festgehalten. „Bei dem letzten Besuch hatte ich nicht so viel Zeit, in die Geschichte Luthers und die der Reformation einzutauchen. Das kann ich jetzt nachholen“, sagt Hintringer.

Für Beate Ziehres sind die Eindrücke von Wittenberg noch ganz frisch. Die in Helmstedt lebende Bloggerin kennt Wittenberg nur aus dem Internet oder von Fotos. Am Montag konnte sie sich dann persönlich ein Bild von der historischen Altstadt machen. „Bisher habe ich noch nicht viel gesehen, aber ich bin sehr gespannt, was mich noch erwartet“, sagte Ziehres zu Beginn der Tour. Sie betreibt die Seite „Reiselust-Mag“.

Weitere Stationen der Blogger

Nach der Ankunft der Bloggerinnen am Montagmittag stand eine Stippvisite in den Wittenberger Luthergedenkstätten auf dem Programm. Dort wurden sie von Stiftungsdirektor Stephan Rhein und der Pressesprecherin Nina Mütze empfangen. Am Nachmittag ging es dann weiter nach Ferropolis. Am heutigen Dienstag erkunden die Bloggerinnen das Gartenreich und das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle sowie den Dom in Naumburg. Nach diesen informativen Tagen füllen sich die freien Seiten in den Blogs bestimmt von ganz alleine. (mz)