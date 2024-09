Mit beispielhaftem bürgerschaftlichen Engagement wird in Reinharz das alte Gerätehaus der Feuerwehr wiederhergestellt.

Reinharz/MZ. - Der Abriss war beschlossene Sache, der Denkmalschutz hatte bereits zugestimmt, Gelder standen bereit. Dass das alte Gerätehaus der Feuerwehr in Reinharz noch immer existiert, inzwischen attraktiver als je zuvor, ist einem beispielhaften bürgerschaftlichen Engagement zu verdanken. Das Gerätehaus in der Schlossgasse, von dem niemand genau weiß, wie alt es ist – Thomas Schelenz, der Ortschronist, schätzt die Entstehung auf den Anfang des 19. Jahrhunderts – wurde nicht nur erhalten, es ist nun auch fertig saniert. Ein Kraftakt des Heimat- und Traditionsvereins.

Der einzig verbliebene Fachwerkbau des kleinen Ortes am Rande der Dübener Heide soll an diesem Sonntag, anlässlich des Tages des offenen Denkmals, wieder eingeweiht werden. Künftig wird das Gebäude die historische Spritze von Reinharz, Baujahr 1911, beherbergen. Hinter einem Glastor kann das alte Löschgerät besichtigt werden. „Eine Rückkehr zu den Wurzeln“, bemerkt Vereinschef Alexander Barth: „Dort war mal eine Stellmacherei, in der sind solche Spritzen hergestellt worden.“

Historische Spritze im wiederhergestellten alten Gerätehaus von Reinharz (Foto: Marcel Duclaud)

Dass es gelang, das Gebäude zu retten und grundlegend zu sanieren, verdankt sich jeder Menge Eigenleistung, breiter Unterstützung und Phantasie, was das Beschaffen von Geld betrifft. Die Mittel für den Abriss konnten leider nicht umgewidmet werden. Der Verein, der aktuell 26 Mitglieder zählt, sammelte also Spenden im Ort, startete Crowdfunding-Aktionen, veranstaltete Konzerte, warb um Zuwendungen etwa von regionalen Unternehmen oder der Sparkassen-Stiftung.

Insgesamt konnten auf diese Weise rund 20.000 Euro zusammengebracht werden, hinzu kamen Sachspenden oder unentgeltliches Anpacken von Spezialisten. Und eben, vieles erledigten die Reinharzer selber: Bausicherung, Abriss- und Zimmerarbeiten, Ausmauern, Verfugen, Streichen. Im Sommer 2023 begannen die Arbeiten am alten Gerätehaus, jetzt sind sie weitgehend abgeschlossen: „Wir sind“, sagt Alexander Barth und freut sich sichtlich, „stolz und zufrieden.“ Das schmucke Gerätehaus mit der alten Spritze sei im Übrigen ein Beitrag des Heimat- und Traditionsvereins zur Aufwertung des Schlossareals, wo sich immer mehr tut. Die Schlossbesitzer stellten jüngst einen Zehnjahresplan vor.

Am Sonntag wird zwischen 10 und 16 Uhr nach Reinharz eingeladen. Ab 10.30 Uhr erfolgt ein Umzug der historischen Spritze vom Feuerwehrgebäude zum alten Gerätehaus, begleitet von der Schalmeienkapelle Großwig. Nach der offiziellen Einweihung stehen im Umfeld des Wasserschlosses weitere Aktivitäten zur Wahl. Ab 12.30 Uhr kann seit längerem wieder das Wasserschloss besichtigt werden. Anmeldungen vor Ort sind ab 12 Uhr möglich. Führungen erfolgen durch den Förderverein Schloss Reinharz mit Unterstützung des Bad Schmiedeberger Ortschronisten Marko Drefke. Für Kinder stehen Hüpfburg und Spielmöglichkeiten bereit. Ab 12 Uhr ist die Barockkirche geöffnet, wo ab 15 Uhr ein Konzert mit der Gitarristin und Sängerin Ursula Kurze stattfindet. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.