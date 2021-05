Reifenplatzer am Ferrari: Totalschaden für 260.000 Euro

Am Mittwochabend um 19:35 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Autobahn A9 in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Coswig und Köselitz. Der 52-jährige Fahrer eines Ferrari befuhr den linken Fahrstreifen und verlor in Folge eines Reifenschadens die Kontrolle über das Fahrzeug.

Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam im Straßengraben zum Stehen.

Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 260.000 Euro. Fahrer und Beifahrerin wurden verletzt und ins Krankenhaus verbracht. (mz)