Wittenberg/MZ. - Hieß der Wittenberger Hauptbahnhof schon immer so? Wann wurde die erste Fußgängerzone eröffnet? Gibt es in England wirklich Busse mit Bärten? Solche Fragen tauchen in einem Ampel-Quiz auf, an dem sich Interessierte am 16. September in Wittenberg beteiligen können. Aufgelegt wird es anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche, an der sich die Stadt Wittenberg erstmals beteiligt. Diesen Dienstag informierte auf seiner wöchentlichen Pressekonferenz Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) mit Enikö Andersen, Verkehrsplanerin in der Verwaltung, über die Veranstaltung.

