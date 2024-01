Nach Unglück in Sackwitz

Sackwitz/Wittenberg/MZ. - Auch mehrere Tage nach dem tragischen Tod eines jungen Mannes, der nahe Sackwitz bei Waldarbeiten ums Leben kam, ist die Bestürzung in der Region groß. Viele Menschen in sozialen Netzwerken nehmen Anteil, bekunden aufrichtiges Beileid. Einigen drängt sich aber auch die Frage auf: „Wie konnte es nur passieren?“ Und: Hätte dieser Forstunfall in der Dübener Heide womöglich verhindert werden können?