Produktionsstopp im Stickstoffwerk Piesteritz? Es droht Kurzarbeit

Die Stickstoffwerke Piesteritz denken wegen des hohen Gaspreises über einen Produktionsstopp nach. Was das für Lieferketten in Deutschland, Schulen im Kreis und die Stadt Wittenberg bedeuten würde.

Wittenberg/MZ - Nicht nur Wittenberg, die ganze Region hielt den Atem an angesichts dieser Nachricht: Die Stickstoffwerke Piesteritz verkünden, dass angesichts enorm gestiegener Gaspreise die Produktion bald gestoppt werden könnte. Betroffen wäre die Herstellung von Düngemitteln und von AdBlue. Die Bedeutung von Düngemitteln erklärt sich von selbst. AdBlue ist eine wässrige Harnstofflösung, die in modernen Dieselmotoren zur Abgasreinigung verwendet wird. Ohne AdBlue stünden alle modernen Lkw still. Die Folgen wären also weitreichend. Aber wie ernst steht es tatsächlich um SKW und was würde ein Produktionsstopp für die Region bedeuten?