Piesteritz/MZ. - Der SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz bereitet ein großes Lauf-Event vor. Die Rede ist vom Wintercross im Volkspark. Es ist bereits die 46. Auflage der traditionsreichen Veranstaltung. In den vergangenen Jahren trumpfen hier vor allem die Pretzscher Läufer stark auf. So hat Erik Lutzmann im Vorjahr das Triple perfekt gemacht und steht 2025 vor dem vierten Sieg in Folge. Jessica Preuß kann 2025 ebenfalls das Triple holen. Sie kann also den dritten Erfolg in Serie erlaufen. Und auch bei den Senioren ist mit Frank Noske ein Pretzscher Titelverteidiger.

„Die Strecke, die seit fünf Jahren nicht verändert worden ist, zeigt sich in einem ausgezeichnetem Zustand“, sagt nach einer ersten Begehung Bernd Güldner, der SV-Leichtathletik-Abteilungsleiter. Die Strecke sei kurz, knackig und sehr anspruchsvoll. Das Team um Gesamtleiterin Kristin Wildgrube werde wieder für Top-Bedingungen sorgen. Der Wintercross sei immer eine wettertechnische Wundertüte. „Gelaufen wird bei jedem Wetter. Bitte beachtet das bei der Wahl Eurer Kleidung“, betont der Veranstalter. Los geht es für die Kids am Samstag, dem 8. Februar, um 10 Uhr. 10.15 Uhr erfolgt der Hauptstart.

Der Meldeschluss für Teilnehmer ([email protected]) ist am 4. Februar. Die Startgebühren betragen für Kinder einen Euro und für Erwachsene vier Euro. Für Nachmeldungen, die am Wettkampftag bis 9.30 Uhr möglich sind, werden nur für Erwachsene zwei Euro mehr fällig-

Kinder bis zur U 14 laufen eine Runde (1.100 m). Die Jugend bis zur U 16, die Frauen und die Männer ab M 60 absolvieren drei Runden (2.700 m). Die Jungs der U 18 und die Männer der Altersklassen M 20 bis M 55 nehmen fünf Runden (4.700 m) in Angriff.