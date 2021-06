Pretzscher Sportler stellen 15 Sieger beim virtuellen Heimatlauf

Pretzsch - Yannic-Leon Barth startete am vergangenen Sonnabend als erster Läufer von insgesamt 82 Teilnehmern bei der 41. Auflage des Pretzscher Heimatfestlaufes. Der Wettkampf wird virtuell ausgetragen. „Bei drückender Hitze verbunden mit hoher Luftfeuchtigkeit kamen viele Läufer an ihre Grenzen“, schätzt Torsten Hirsch, der Abteilungsleiter Leichtathletik in Pretzsch, in einer Pressemitteilung ein.

Nach seinen Angaben mussten die Erwachsenen ab der Altersklasse U 18 eine abgeänderte Heimatfestlaufrunde über 9,9 Kilometer absolvieren. Die Kinder der U 14, U 16 und Walker meisterten eine Fünf-Kilometer-Strecke, und für die jüngeren Kinder der U 10 und U 12 wurde eine Drei-Kilometer-Distanz als Laufstrecke angeboten.

Um diese Strecken abzulaufen, war am Samstag und am Sonntag ein Zeitfenster 8 bis 12 Uhr vorgegeben.

Bei der Drei-Kilometer-Distanz waren Helena Ziegler (Pretzsch) und Daniel Nicolae (Triathlonfreunde Wittenberg) die Schnellsten. Auf der Fünf-Kilometer-Strecke dominierten Charlotte Nicolae (Triathlonfreunde) und Yannic Barth (Pretzsch). Die schnellste Frau auf der Zehn-Kilometer-Distanz war Gesine Reiter (Pretzsch). Bei den Männern gab es lange ein enges Duell zwischen Kevin Patschäke und Erik Lutzmann (beide Pretzsch), dass Lutzmann für sich entscheiden konnte.

Bei den Nordic-Walkern siegten Heidrun Seidewitz (VS Dessau) und Klaus Zastrow (Pretzsch).

Bei der Altersklassenwertung erkämpfte sich die SG Grün-Weiß 90 Pretzsch ein bemerkenswertes Teamergebnis, so konnten 15 von insgesamt 30 Altersklassenwertungen gewonnen werden.

„Der 41. Heimatfestlauf virtuell wurde sehr gut angenommen. Es waren viele Läufer der verschiedensten Vereine und Läufergruppen des Landkreises Wittenberg vertreten. Aber auch ,Stamm’-Läufer aus Sachsen und Dessau hatten sich auf den Weg nach Pretzsch gemacht, um an diesem Lauf teilzunehmen. Bisher gab es nur positive Rückmeldungen. Das ermuntert uns, gemeinsam mit anderen Vereinen der Region weiterhin den Laufsport wieder zum ,Laufen’ zu bringen und hoffen auf baldige normale reguläre Wettbewerbsbedingungen“, erklärt Hirsch gegenüber der MZ.

Der nächste Laufwettbewerb mit Ranglistenwertung findet bereits am 16. Juni im Rahmen der Kreismeisterschaften im 2.000- und 3.000-Meter-Lauf auf dem Sportplatz in Pretzsch statt, informiert Hirsch und hofft auf regen Zuspruch. (mz)