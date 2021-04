Polizei sucht Kleingarten-Rowdy in Wittenberg

In einer Kleingartenanlage in Wittenberg kam es am Sonntag zu einer Körperverletzung.

Wittenberg - Eigenen Angaben zufolge befand sich ein Kleingartenbesitzer am Sonntagnachmittag zwischen 13.35 Uhr und 13.40 Uhr vor seiner Gartenlaube in der Rote Landstraße in Wittenberg, als sich ihm plötzlich eine unbekannte männliche Person näherte und unvermittelt mit dem Stil eines Gartengerätes auf ihn einschlug. Anschließend soll sich der Täter in unbekannte Richtung entfernt haben.

Der Geschädigte wurde leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Der Täter soll circa 35 Jahre alt und 170 Zentimeter groß und kräftig sowie dunkel gekleidet gewesen sein. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (mz/red)