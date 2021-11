Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer mit 2,08 Promilie in Wittenberg

Wittenberg/MZ - In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizei in der Berliner Straße in Wittenberg einen 20-jährigen E-Scooterfahrer wegen Trunkenheit gestoppt. Laut den Beamten bog er in die Straße der Völkerfreundschaft ab, wobei den Polizisten eine unsichere, schwankende Fahrweise auffiehl und er daraufhin kontrolliert wurde.

Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promilie. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.