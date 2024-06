Ein Mann soll einen 89-Jährigen am Geldautomat bestohlen haben. Jetz fahndet die Polizei mit einem Foto einer Überwachungskamera nach dem Täter.

89-Jähriger in Wittenberg bestohlen: Wer kennt diesen Mann? (Foto im Text)

Ein Mann wurde in Wittenberg bestohlen.

Wittenberg/MZ - Am Nachmittag des 6. November soll es in einem Kreditinstitut in der Sternstraße von Lutherstadt Wittenberg zu einem Diebstahlsdelikt gekommen sein.

Ein bisher unbekannter Täter sei zur Tatzeit an einen 89-jährigen Geschädigten herangetreten, welcher sich gerade innerhalb eines Geldausgabevorgangs an einem Geldausgabeautomaten befand. Ein durch den Täter initiierter körperlicher Kontakt habe den Geschädigten sodann abgelenkt. Daraufhin sei es durch den Täter zur Entwendung des soeben abgehobenen Bargelds in mittlerer dreistelliger Höhe gekommen.

Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahlsdelikt (Foto: Polizei)

Bisherige Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung des Täters. Das vorliegende Bildmaterial zeigt den unbekannten Täter unmittelbar nach der Tathandlung. Durch die Veröffentlichung des Bildmaterials erhoffen sich die Ermittler Hinweise zum Aufenthaltsort und der Identität der Person.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/469-0 (oder per E-Mail [email protected]) entgegen.