Täuschend echt Betrugs-Kartell kapert Polizei-Rufnummer in Wittenberg – Wie es funktioniert

Seit drei Monaten geben sich Kriminelle als Polizisten aus und nutzen sogar echte Nummern vom Polizeirevier. Wie sie die Technik manipulieren und was an den Fällen in Wittenberg besonders ist.